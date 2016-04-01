اليمن.. غارات للتحالف على قاعدة "الديلمي" شمال صنعاء

تتواصل المعارك بين المقاومة الشعبية والمتمردين الحوثيين غرب محافظة تعز، وتمكنت المقاومة من صد محاولات الحوثيين التقدم على جبهة الوزاعية، في الأثناء نفذت طائرات التحالف عدداً من الغارات الجوية على تجمعات المتمردين، وعلى قاعدة "الديلمي" العسكرية شمال العاصمة صنعاء.

وتواصلت المعارك في جبهة الوزاعية غرب تعز، حيث صدت المقاومة هجمات متكررة للميليشيات التي واصلت قصفها لقرى المنطقة بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، في حين استهدفت طائرات التحالف مواقع الميليشيات في بلدة الغيل ومدرسة العاملي في منطقة موزع المجاورة، وأسفر القصف عن قتل العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية.

كما تدور اشتباكات متقطعة في جبهة حيفان وكرش جنوب محافظة تعز، في حين قصفت طائرات التحالف بثلاث غارات مواقع للميليشيات في جبهة حيفان.

وفي جبهة الضباب غرب مدينة تعز تدور مواجهات في حالة من الكر والفر بين المقاومة والميليشيات التي تحاول باستماتة إعادة غلق الطريق الرابط بين تعز وعدن، وتمكنت المقاومة من استعادة مواقع بالقرب من السجن المركزي وحدائق الصالح غرب المدينة، وتخوض اشتباكات متواصلة مع الميليشيات التي أعادت نشر عشرات القناصة في عدد من المرتفعات المطلة على الطريق.

وفيما شنت طائرات التحالف عدة غارات على قاعدة "الديلمي" العسكرية شمال مدينة صنعاء محدثة حرائق في بعض أنحاء القاعدة، أعلنت المقاومة الشعبية عن أسر 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية الغيل جنوب غرب محافظة الجوف فروا إليها من منطقة الصفراء الاستراتيجية بينهم القيادي الحوثي أبو همدان.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لمقاومة الجوف أن أبو همدان كان قائد موقع الصفراء الرابط بين محافظات صنعاء والجوف ومأرب.

وأكدت مصادر المقاومة أن طائرات التحالف دمرت تعزيزات عسكرية للميليشيات في مديرية المتون بغارات استهدفتها وهي في طريقها لدعم الميليشيات في مديرية الغيل، حيث أحرقت خمس عربات عسكرية كانت محملة بالأسلحة والذخائر وقتل العشرات من عناصر الميليشيات كانوا على متنها

وقصفت مواقع أخرى للميليشيات في مديرية المصلوب المجاورة.

وتتواصل المواجهات في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن تحت غطاء جوي مكثف من طائرات التحالف وسط اعتراف الميليشيات بانكسار قوتها في هذه الجبهة.