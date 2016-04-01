اليمن.. معارك بتعز وقصف معسكر في إب

تشهد مدينة تعز معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وعناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح من جهة أخرى في مواقع غرب المدينة.

وأشارت مصادر إلى أن المعارك مستمرة في محيط حدائق الضباب بالتزامن مع غارات شنها طيران التحالف على مواقع للمتمردين في منطقة الضباب وجبل هان والحوبان.

ونجحت قوات المقاومة والجيش الوطني في استكمال سيطرتها على مدينة براقش الأثرية في الجوف، وشنت مقاتلات التحالف عدة غارات مستهدفة مناطق تابعة للميليشيات، ما أدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وحسب مصادر إعلامية فقد قصفت مقاتلات التحالف العربي مقر قيادة معسكر اللواء 55 بمدينة يريم بمحافظة إب وسط اليمن، الذي يسيطر عليه عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

واستهدفت غارات أخرى مقر قيادة اللواء، وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المواقع المستهدفة في المعسكر، وسمعت أصوات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المنطقة ما يُرجح سقوط قتلى وجرحى.