اليمن.. مقتل 23 حوثيا في معارك مع قوات الشرعية

قتل 23 متمرداً حوثياً خلال معارك مع قوات الشرعية وغارات للتحالف العربي استهدفت محافظتي شبوة وتعز.

وأفادت مصادر المقاومة الشعبية أن مديرية الوازعية شهدت معارك عنيفة، كما طالت الاشتباكات أحياء الكمب والدعوة شرق تعز.

في المقابل، استهدف الانقلابيون بالصواريخ مواقع قوات الشرعية في محيط السجن المركزي جنوب غربي المدينة.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع المتمردين في جبل هان بمنطقة الضباب ومنطقة الهجر بمديرية القبيطة جنوب تعز.

وفي شبوة، تجددت المعارك بين الانقلابيين وقوات الشرعية في مديرية عسيلان النفطية.