مقتل 54 عنصراً من الميليشيات في اليمن

أكدت مصادر عسكرية وميدانية مقتل 54 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وإصابة العشرات منهم نتيجة غارات للتحالف العربي ومواجهات ميدانية.

وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف إن "نحو 10 من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات وضباط في الحرس الجمهوري قتلوا خلال معارك عنيفة بمنطقة الصفراء والمناطق المحيطة بها".

كما أفاد المتحدث باسم المقاومة الشعبية بالجوف، عبدالله الأشرف، أن طائرات التحالف قصفت خمسة أطقم محملة بعشرات المسلحين الحوثيين، في منطقة الحيال، مزويه بمديرية المتون.

وأشار الأشرف إلى أن القصف تسبب في مقتل ما لا يقل عن 20 منهم وإصابة العشرات من تلك العناصر فضلاً عن تدمير الأطقم الخمسة.

كذلك ذكرت مصادر عسكرية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد مقتل 15 حوثياً بعد معارك عنيفة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مدينة ميدي الساحلية.

وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أكدت مصادر محلية مقتل 4 من المتمردين بنيران أفراد المقاومة.

وأوضحت المصادر أن أحدهم قتل بالقرب من مدرسة صلاح الدين في حي الكمب والآخر كان يتمركز في بيت الخداشي في حي الدعوة، بينما قتل اثنان خلف بيت المكواس في حي بازرعة شرق المدينة.

وفي محافظة إب، أشارت المصادر إلى أن المقاومة شنت هجوماً على طقم تابع للميليشيات، في منطقة ظهرة عدن بني شبيب التابعة لمديرية حبيش والمحاذية لمديرية الحزم. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 4 من الحوثيين وجرح آخرين.

وفي الحديدة غرب البلاد، ذكرت مصادر ميدانية أن عناصر من المقاومة أطلقوا النار على مسلحين حوثيين كانوا متمركزين جوار نقطة مسلحة بشارع الخمسين بالقرب من محطة العماد، ما أدى إلى مقتل أحد المسلحين وإصابة اثنين آخرين.