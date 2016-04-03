اليمن.. المقاومة والجيش يتقدمان في الجوف وصنعاء

أعلن اللواء أمين الوائلي قائد محور الجوف أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية أصبحت على تخوم منطقة أرحب شمال صنعاء، وتتجه غربا نحو منطقة حرف سفيان في محافظة عمران، بعد أن أحكمت سيطرتها على مديريتي مجزر والغيل.

وأكدت مصادر قبلية أن الجيش الوطني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة نهم شمال شرق صنعاء حيث تدور مواجهات عنيفة وسط تقدم نحو مديرية بني حشيش الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

إلى ذلك، شنت طائرات التحالف غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الميليشيات في عدة جبهات في تعز، وفي محافظتي الجوف ومأرب.

ففي محافظة تعز قصفت طائرات التحالف بعدة غارات تجمعات الميليشيات في مناطق شعبوا ومفرق الأحيوق وبلدة النوبة ومركز مديرية الوازعية ودمرت دبابتين للميليشيات غرب المحافظة.

كما قصفت تعزيزات عسكرية للميليشيات في دمنة خدير جنوب شرق تعز، ودمرت منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للميليشيات في منطقة ورزان حيث أفاد شهود عيان أن تعزيزات عسكرية للميليشيات وصلت إلى المنطقة.

مصادر قبلية أكدت أن القصف الذي تعرضت له قرى الوازعية خلال اليومين الماضيين أدى إلى نزوح أكثر من ثلاثة آلاف نسمة من السكان المحليين هربا من القصف العشوائي الذي تعرضت له قراهم. فيما قتل العشرات من عناصر الميليشيات في اشتباكات متواصلة لصد هجمات الميليشيات المتكررة.

وفي محافظة مأرب كثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيات في جبهة صرواح غرب المحافظة. كما قصفت مواقع أخرى في مديرية الغيل في محافظة الجوف المجاورة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور في نفس المنطقة وسط تقدم كبير للمقاومة والجيش الوطني.