الأحمر: لن ينسى اليمنيون ما قدمه مجلس التعاون

قال نائب الرئيس اليمني الفريق، علي محسن الأحمر، إن أمام اليمنيين الكثير لإنقاذ وطنهم وتجاوز الماضي والانتقال إلى مستقبل يحمي ويحافظ على حقوق كل أبناء اليمن. وأضاف " لن ينسى اليمنيون ما قدمه أهلنا من دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد محسن في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على بناء اليمن الاتحادي وتحقيق شراكة تحقق عدالة يقبلها كل اليمنيين وتتجاوز الكثير من المظالم التي يعاني منها المجتمع اليمني وبالذات القضية الجنوبية التي تعد أهم القضايا ومحط اهتمام مختلف القوى اليمنية.

وعبر محسن عن أمله في إنجاز السلام لليمن بأحد الخيارين ولن يحيد اليمنيون عما اتفقوا عليه في مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشار إلى أن قادة مجلس التعاون الخليجي أظهروا قدرة غير عادية في التضحية لانتشال اليمن من متاعبه السياسية والأمنية كخطوة أولى لبنائه اقتصادياً في المرحلة القادمة، ولن ينسى اليمنيون الدور الحاسم الذي تبنته وحققته دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا وقد أدى أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية الجديد اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد يوم من تعيينه خلفاً لخالد بحاح. كما أدى الفريق علي محسن الأحمر، اليمينَ الدستورية أمام هادي، نائباً لرئيس البلاد.