تقرير حقوقي: ألغام الحوثيين وصالح حصدت 47 قتيلاً بمأرب

كشف تقرير حقوقي يمني عن مقتل 47 مدنياً في محافظة مأرب "شمال شرقي صنعاء" نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق مختلفة من المحافظة.

التقرير الذي جرى الإعلان عنه في فعالية أقيمت اليوم بمدينة مأرب تضامنا مع ضحايا الألغام بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للألغام، أشار إلى أن من بين القتلى امرأتين وطفلين، فيما أصيب 98 بينهم 5 نساء وأطفال.

ولفت التقرير - الذي أصدرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكتب الصحة وحقوق الإنسان بمأرب - إلى استخدام الميليشيات نوعيات متعددة من الألغام المحرمة دولياً، مشيراً إلى أنه ثبت قيامها باستخدام الألغام الخاصة بالمدرعات وتوصيلها بدواسات محلية الصنع واستخدامها للأفراد ووضعها على الطرقات العامة وأماكن ومزارع المدنيين.

وكان مصدر في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة قد أوضح أخيرا أنه تم إتلاف وتدمير 2.5 طن من الألغام ومخلفات الحرب بمأرب بينها 640 لغماً مضادا للدبابات و107 قذائف متنوعه و14 عبوة وصاروخ.

وقبل يومين قال محافظ محافظة الجوف حسين العواضي، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعت أكثر من 30 ألف لغم متنوعة الأحجام في المحافظة.

وأشار العواضي في تصريحات صحافية إلى أن حقول الألغام كان لها أثر في إبطاء عملية تحرك المقاومة الشعبية والجيش الوطني لاستكمال وتحرير المديريات.

وكانت قد أشارت تقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف لغم زرعها الانقلابيون في عدة محافظات يمنية منذ مارس من العام الماضي.

وأواخر أغسطس من العام الماضي شكلت دول التحالف 10 فرق متخصصة لنزع الألغام في المناطق المحررة، حيث جرى وفقا لذلك نزع 10 آلاف لغم مضاد للدبابات ومضاد للأفراد بمحافظتي عدن ولحج.