الكويت.. وصول الفريق الحكومي اليمني لترتيب وقف النار

أعلن مسؤول في الرئاسة اليمنية أن لجنة التهدئة والتواصلِ الحكومية المعنيّة بمراقبة وقف إطلاق النار وصلت إلى الكويت للبدء في بعض الترتيباتِ اللوجستية والفنية، للتحضير لـلمباحثات المرتقبة في 18 أبريل الجاري.

وأوضح عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمني أن الفريقَ الحكومي سلّم مسوّدة ملاحظاته حول الورقة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمتعلقة بترتيباتِ وقف إطلاق النار.

وأكد العليمي أن الـفريق الحكومي سيقدم رؤيته لـلأجواء الملائمة لانطلاق المشاورات، معبرا عن تطلعات الحكومة للتوصل إلى السلام، خصوصاً إذا أظهرت ميليشيات الحوثي نوايا صادقة في المباحثات.

ومن ناحية أخرى التقى خالد سليمان الجارالله - نائب وزير الخارجية الكويتي اليوم بميخائيل باغدانوف - مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وتم اللقاء في وزارة الخارجية بمناسبة زيارته للبلاد الثامنة بتوقيت غرينتش اليوم.

وقال الجار الله إن الكويت تعمل على استضافة اجتماع الأطراف اليمنية الذي يأمل الى وضع حد للصراع الدموي، وأعرب عن تفاؤله بأن يتمخض الاجتماع عن نتائج إيجابية.

وقال المبعوث الروسي إن اختيار الكويت كمكان لعقد الاجتماع ما هو إلا تعبير عن ثقة الشعب اليمني بدور الكويت الفعال في حل هذه الأزمة.