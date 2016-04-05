بحاح يعتبر قرارات هادي تخلياً عن أحكام الدستور

أصدر نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، الذي أعفي من منصبيه، بيانا اليوم الثلاثاء على صفحته على موقع "فيسبوك"، انتقد فيه القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والتي تم فيها تعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا للرئيس، وأحمد بن دغر رئيسا للوزراء.

وقال بحاح إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية وأحكام الدستور، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستوفر مبرراً للانقلابيين للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها.

وقال بحاح إن المبادرة الخليجية تنص على التوافق والشراكة، وهو ما تم في اختياره رئيسا للحكومة. وأشار إلى أن الحكومة لا بد لها أن تتحصل على ثقة البرلمان.

واعتبر أن قبول القوى السياسية لتلك التغييرات يضعها في موقف متناقض مع المبادرة الخليجية. كما اعتبر هذه القرارات مخالفة للقرار الدولي 2216.

من جانبه، كشف وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن الحكومة ستجري تعديلات في بعض الحقائب في القريب العاجل.

كما تحدث عن تغيير في الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، حيث سيجري تعديلا محدودا يضم أحمد بن دغر رئيس الوزراء، فيما سيبقى رئيس وأعضاء الفريق كما هم.

وقال المخلافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التعديلات التي أجراها الرئيس هادي في الحكومة ستعطيها فرصا أكبر في النجاح.

وحول القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي، أكد المخلافي أنها ستؤثر بشكل إيجابي على موقف الفريق الرسمي في مشاورات الكويت٬ وستعزز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية.