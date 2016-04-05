مستشار هادي: الحوثي لم ينفذ إجراءات بناء الثقة

اعتبر عبد العزيز المفلحي مستشارُ الرئيس اليمني المفاوضات التي يقوم بها الحوثيون مع أطراف سعودية خطوة في الطريق السليم لحل الأزمة، مطالبا في لقاء مع العربية الميليشيات الانقلابية بـتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة.

وأضاف: " طلب من الانقلابيين فعل الحد الأدنى من المطلوب، والمتمثل بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بدرجة رئيسية، وفك الحصار عن المدن المحاصرة، وعلى الأخص تعز، وحتى هذه اللحظة لم نجد أنهم تقدموا خطوة في الاتجاه الإيجابي سوى الخطوة الوحيدة، وأنا اعتبرها من خطوات بناء الثقة في التوجه نحو المحادثات مع حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة.