الكويت.. ترتيبات متواصلة تمهيدا لوقف إطلاق النار باليمن

تتواصل الترتيبات المتصلة بوقف إطلاق النار في اليمن يوم 10 أبريل الجاري، والذي سيسبق جولة أخرى من مفاوضات الحل السياسي التي ستستضيفها الكويت يوم 18 من الشهر الجاري.

لجنة حكومية يمنية معنية بالتهدئة والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة وصلت إلى الكويت أمس، وقبلها كانت الحكومة اليمنية قد سلمت ملاحظاتها حول ورقة مقدمة من مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريقه متعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار.

هذه الورقة كانت أحد نقاط البحث بين ولد الشيخ أحمد ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي شددت على أن دعم أوروبا لعملية السلام سيتخطى القول إلى الفعل من خلال إيفاد خبراء عسكريين إلى اليمن للعمل مع اللجان التي ستشكلها الأطراف اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت موغيريني: "نعتقد أن لدينا أسباباً وجيهة للأمل.. لاسيما قبل وقف إطلاق النار اعتبارا من 10 أبريل واستئناف محادثات السلام يوم 18 أبريل في الكويت، ولا نزال بحاجة إلى التأكد من أن هذا سيحدث".

مباحثات الطرفين ربطت بين نزع فتيل الأزمة في اليمن وبين الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب.

وأعلن المبعوث الدولي إلى اليمن أن المحادثات ستركز على خمس نقاط أساسية وأن وقف إطلاق النار يجب أن يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. والخمس نقاط الأساسية هي:

*سحب الميليشيات والمجموعات المسلحة.

*تسليم السلاح الثقيل للدولة.

*ترتيبات أمنية انتقالية.

*الحفاظ على مؤسسات الدولة وبدء الحوار الشامل السياسي.

*وجود لجنة للمعتقلين والسجناء.

يذكر أن المباحثات اليمنية المرتقبة في الكويت سبقتها في الرياض مباحثات مع وفد يمثل الحوثيين، هدفها بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيجاد مخرج سياسي للأزمة اليمنية.