اليمن.. مشاورات الكويت قد تستغرق أكثر من أسبوع

أكد وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن الحكومة اليمنية لن تقبل أي شروط للحوثيين خلال مفاوضات الكويت التي توقع أن تمتد أسبوعا على الأقل.

يأتي هذا التأكيد في وقت تتواصل فيه المشاورات بين الأطراف المعنية، في الرياض والكويت، تمهيدا لوقف إطلاق النار ثم مفاوضات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية والتي تستضيفها الكويت يوم 18 ابريل الجاري وفقا للقرار الدولي 2216.

وفي الرياض، التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون، وبالمبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن آلن دنكن، وأكد لهما حرصه وتطلعه لتحقيق السلام وإيقاف الحرب والدمار حقنا للدماء اليمنية.

في الرياض أيضا التقى وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي بالمبعوثين الأميركي والبريطاني، وأكد لهما استعداد الحكومة اليمنية للذهاب إلى الكويت وتعاونها التام مع المساعي الدولية الرامية لوقف الحرب وتنفيذ القرار 2216.

أما في الكويت، فتواصلت أعمال ورشة عمل ضمت أطرافا يمنية لترتيب ما قبل وقف إطلاق النار، وتفاصيل التهدئة، وكيفية تجهيز المجاميع والقبائل وإشراكها في إدارة وقف إطلاق النار.

وسيعقب ورشة العمل الفنية هذه جلسات نقاش لبحث آليه تطبيق وقف إطلاق النار المتوقع أن يبدأ يوم العاشر من الشهر الجاري، وكيفية ضمان صموده قبيل انطلاق المفاوضات السياسية المنتظرة يوم 18 من الشهر الجاري أيضا.