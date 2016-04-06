اليمن.. مصرع 52 من الميليشيات بينهم خبيران إيرانيان

أكدت مصادر يمنية مقتل 52 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، بينهم خبيران إيرانيان نتيجة غارات ومواجهات في جبهات مختلفة باليمن.

وقال الناطق باسم مقاومة الجوف، عبدالله الأشرف، في منشور له بصفحته على "فيسبوك"، إن طيران التحالف استهدف تحركات حوثية مكونة من أربعة أطقم وسيارة بمنطقة الساقية في مديرية الغيل.

وأكد الأشرف مقتل أكثر من 35 من عناصر الميليشيات، بينهم ضباط حرس جمهوري وخبيران إيرانيان إثر الغارة.

وقُتل 12 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع، وجرح العشرات اليوم الأربعاء في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة في تعز (جنوب غربي اليمن) بالتزامن مع قصف لمقاتلات التحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة دارت بين مقاتلي الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع في جبل الصيباره والشقوق بالوازعية غرب تعز، إثر هجوم للميليشيات على مواقع المقاومة.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين تجمعات للميليشيات في مبنى مديرية مقبنة وغارة أخرى استهدفت الخط الرابط بين تعز والحديدة غرب المدينة.

وفي محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، أفادت مصادر ميدانية بمقتل 5 من عناصر الميليشيات، مشيرة إلى تقدم المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهة بيحان، حيث تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على أحد المواقع الجبلية في منطقة السليم.

وبحسب المصادر، تمكنت قوات الشرعية بشبوة من قطع إمداد الميليشيات القادم من منطقة الصفراء بين مأرب والجوف والتي تم تحريرها قبل أيام.