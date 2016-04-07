الأمم المتحدة تسلم الحوثيين مسودة "وقف إطلاق النار"

قال المتحدث باسم ميليشيات الحوثي، محمد عبدالسلام، إنهم تسلموا من الأمم المتحدة مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، والذي من المتوقع أن يبدأ بعد ثلاثة أيام.

وأضاف عبدالسلام أنه تم تسليم ملاحظاتهم على تلك المسودة للأمم المتحدة، وما زال النقاش جاريا عليها، ولم تتم الموافقة النهائية عليها بعد.

وكان وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أكد أن الفريق الحكومي لديه المسودة شبه النهائية لاتفاق وقف النار.

هذا ومن المتوقع أن تلتزم الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، السبت المقبل، وفق ما أعلنه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.