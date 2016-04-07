اليمن: مسودة اتفاق نهائي حول وقف إطلاق النار

كشف وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، عن وجود توافق نهائي حول مسودة اتفاق بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار والالتزامات المتبادلة في هذا الجانب.

وأوضح المخلافي في تصريح لـ"العربية" أن التجربة ستبدأ من تعز ثم تمتد إلى كل المحافظات.

وكان وزير الخارجية اليمني أكد في وقت سابق أن الحكومة اليمنية لن تقبل أي شروط للحوثيين خلال مفاوضات الكويت، التي توقع أن تمتد أسبوعا على الأقل.

وتأتي تلك التصريحات في وقت تتواصل فيه المشاورات بين الأطراف المعنية، في الرياض والكويت، تمهيداً لوقف إطلاق النار ثم مفاوضات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية التي تستضيفها الكويت يوم 18 أبريل الجاري، وفقا للقرار الدولي 2216.

أما على الصعيد الميداني، فوصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية نهم شرق صنعاء معززة بأسلحة ثقيلة ومتطورة، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لمعركة استعادة صنعاء في حال فشلت محادثات الكويت.