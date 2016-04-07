كيري: ننظر بقلق لتدخلات إيران في المنطقة العربية

طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري إيران بالمساعدة على إنهاء الحرب في اليمن وسوريا . وقال كيري إن بلاده تنظر بجدية وقلق لتدخلات إيران التي تزعزع استقرار المنطقة.

وجاء كلام كيري خلال لقائه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للتحضير للقمة الخليجية الأميركية التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض في 21 أبريل الحالي

إلى ذلك، لفت مراسل العربية في المنامة إلى أن اجتماع كيري مع وزراء الخارجية العرب كان استثنائياً لجهة التصريحات، إذ قال كيري إن بلاده لا تثق بكل مل يقوله الإيرانيون، وتتأكد من كل الوعود الإيرانية التي تخص المنطقة. كما لم ينف كيري بأن إيران تتدخل بشكل سلبي في دول الخليج العربي ولها دور سلبي في اليمن وسوريا والعراق.

وفي الملف اليمني، أكد كيري أن السلام بات قريباً، على الرغم من أنه اشار إلى أن الحوثيين يتلقون دعماً عسكرياً ولوجستياً من قبل إيران، قائلاً إنهم رصدوا أكثر من زورق متوجهاً إلى اليمن لدعم الانقلابيين.

