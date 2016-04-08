354 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال شهر

قالت لجنة حقوقية يمنية إن مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح ارتكبت نحو 354 انتهاكاً ضد المدنيين في أكثر من منطقة يمنية خلال شهر واحد فقط وهو مارس الماضي.

وأوضحت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان "حكومية" خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس في عدن، أن "لجنة رصد الانتهاكات دونت عدد 23 حالة قتل بقذائف وصواريخ كاتيوشا في تعز وعدن والضالع ولحج؛ إضافة إلى 47 حالة قتل فردي، و13 حالة قتل بالألغام لعدد 40 شخصا في كل من تعز ولحج وعدن وعمران، و4 حالات قصف لمشافي تعز والضالع و8 حالات اعتداء على طواقم طبية بكل من عدن وصعدة وعمران.

وأضافت إشراق المقطري عضو اللجنة "خلال شهر مارس اعتقل الحوثيون 80 معارضاً بكل من صنعاء وذمار وإب وحجة؛ كما انتهج مقاتلو الحوثي أسلوب التعذيب بحق 21 معارضاً أغلبها في ذمار وصنعاء".

وبينت اللجنة أن عدد حالات الإخفاء القسري ارتكبت بحق 27 معارضاً بصنعاء والبيضاء، إضافة إلى 12 حالة اعتداء جسدي.

ومنذ سيطرت المليشيات على العاصمة اليمنية صنعاء، اختطفت جماعة الحوثي العديد من مناوئيها السياسيين، ومنعت الزيارة عن بعضهم، فيما صادرت مقرات وسائل الإعلام وأغلقت مكاتب الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية.

إلى ذلك، ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة القبض على عدد من مسلحي جماعة الحوثي خلال المعارك التي دارت في اليومين الماضيين بمديريتي بيحان وعسيلان.

ومن بين من ألقت قوات الشرعية القبض عليهم طفل لم يتجاوز عمره 12 عاما.

وبحسب مصدر في المقاومة فقد أكد لهم الطفل أن الحوثيين أخذوه عنوة إلى جبهات القتال بشبوة.

وأشار المصدر إلى أن المقاومة ستعيد الطفل إلى أهله في أقرب وقت.