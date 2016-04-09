سلطنة عمان: إجلاء مواطن أميركي من اليمن

أعلنت وزارة الخارجية العمانية أن سلاح الجو قام مساء الجمعة بإجلاء مواطن أميركي من اليمن الذي يخوض نزاعاً، بناء على طلب من الولايات المتحدة لتقديم المساعدة.

وصرحت الوزارة في بيان "لتلبية طلب الحكومة الأميركية المساعدة في الإفراج عن مواطن أميركي في اليمن، فقد قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتنسيق مع السلطات اليمنية في صنعاء للإفراج" عن المواطن المعني.

وتابعت الوزارة أن المواطن "تم نقله مساء الجمعة من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني"، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية.

ولا يتضمن البيان أي تفاصيل حول هوية المواطن الأميركي أو ملابسات احتجازه في اليمن أو مدته ولا ظروف الإفراج عنه في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وفي نوفمبر الماضي، قامت سلطنة عمان بإجلاء 3 أميركيين من اليمن كانوا "محتجزين للاشتباه بقيامهم بالتجسس من قبل أجهزة استخبارات" الحوثيين، حسبما أعلن مسؤول في أجهزة الأمن اليمنية.

وفي سبتمبر 2015، أطلق المتمردون الحوثيون سراح أميركيين اثنين و3 سعوديين وبريطاني كانوا يحتجزونهم وذلك بعد وساطة من سلطنة عمان.

ويأتي الإعلان عن إجلاء مواطن أميركي إلى مسقط قبل بدء العمل بهدنة مقررة اعتبارا من منتصف ليل الأحد في النزاع بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على العاصمة صنعاء، وعلى أجزاء كبيرة من شمال وغرب اليمن.