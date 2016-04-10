اشتباكات في مناطق يمنية متفرقة قبل ساعات من بدء الهدنة

تستمر المواجهات في تعز ومأرب ومناطق أخرى حيث تصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على حشد تعزيزات بشرية وعسكرية فيها، وذلك قبل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار تمهيداً لمفاوضات الحل السياسي في الكويت يوم الـ18 من الشهر الحالي.

من جهتها، أكدت مصادر ميدانية تواصل الاشتباكات في محيط منطقة المطار القديم غرب تعز، والمناطق الشمالية الغربية ومنطقة الضباب، إضافة إلى مديرية الوازعية غرب المحافظة؟

وقد تخللت الاشتباكات استهداف الميليشيات بالقذائف العشوائية لأحياء سكنية في المنطقة.

وفي محافظة الجوف شنت قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني هجوماً استهدف مواقع الانقلابيين وسط المتون بالقرب من سوق الاثنين وسيطرت على بعض المواقع بدعم من طائرات التحالف العربي.

كما تواصلت الاشتباكات في مناطق جبل الأشقري وجبل هيلان بمحافظة مأرب، استعاد خلالها الجيش الوطني السيطرة على عدد من المواقع في جبل هيلان.

وفي محافظة البيضاء، تواصلت المواجهات في مناطق الزاهر آل حميقان وتحديداً في جبل هرمز في طياب بمديرية ذي ناعم غربي المحافظة، وفي منطقة عبل الوهبية بمديرية السوادية شرقي المحافظة.

كذلك شهدت مناطق مريس وحمك ونجد القرين شمال محافظة الضالع مواجهات عنيفة قصف خلالها المتمردين مناطق سكنية، أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين.