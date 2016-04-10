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الأحمر: مشاورات الكويت مهمة لإنهاء الانقلاب باليمن

المصدر: دبي – قناة الحدث
علي محسن الأحمر
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أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، اليوم الأحد، على الأهمية التي توليها الحكومة اليمنية للمشاورات المقرر انعقادها في 18 إبريل الحالي في الكويت بما يحقق إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية ووقف نزيف الدم اليمني وفقاً للمرجعيات التي توافق عليها اليمنيون وأقرها المجتمع الدولي ومنها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأشاد علي محسن، خلال لقائه السفير الصيني، بالموقف الصيني المساند للشرعية والداعم لقرارات مجلس الأمن، داعياً إلى المزيد من ممارسة الضغط على الميليشيات لتنفيذ القرارات الأممية والقبول بالحل السياسي وتسليم السلاح.

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#الكويت, #اليمن, #الأحمر, #الانقلابيين, #هادي, #صالح, #الحوثيين

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