المبعوث الأممي إلى اليمن يطالب باحترام الهدنة

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الاثنين، بوقف المعارك الساري في اليمن، وحث أطراف النزاع والمجتمع الدولي على "الاستمرار في تصميمهم على دعم" الهدنة.

وقال في بيان إن هذه الهدنة "أساسية وملحة ولا غنى عنها، ولم يعد بإمكان اليمن السماح بخسارة المزيد من الأرواح".

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في اليمن ليل الأحد- الاثنين، وذلك قبل أسبوع من انطلاق المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت.

وفي حال صمد وقف الأعمال القتالية، فإن مفاوضات السلام اليمنية ستستأنف في 18 أبريل في الكويت.

وأكد المبعوث الدولي أن "طرفي النزاع تعهدا باحترام بنود اتفاق وقف الأعمال القتالية وشروطه التي عرضتها"، مذكراً بأن الهدنة يجب أن تتيح وصولاً حراً للمساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين.

وأقر المبعوث بأنه "لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان احترام كامل لوقف الأعمال القتالية واستئناف مباحثات السلام في الكويت".

وأضاف: "الأمر يتطلب تسويات صعبة من كافة الأطراف وشجاعة وتصميماً للتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "إن التقدم المحرز يوفر فرصة حقيقية لإعادة إعمار البلد الذي عانى كثيراً من العنف منذ أمد بعيد".