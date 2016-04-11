اليمن.. المخلافي يؤكد التزام الحكومة بوقف القتال

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، إنه وجه رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، تؤكد التزام الحكومة اليمنية بشروط وأحكام وقف الأعمال القتالية والتي تم اقتراحها من قبل الأمم المتحدة.

وبحسب مراسل قناة "العربية"، فإن المخلافي أكد أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجه كافة القيادات العسكرية بالالتزام بوقف العمليات القتالية يوم الأحد 10 ابريل 2016 ابتداء من الساعة 23:59.

وأشار إلى أن قيادة قوات التحالف العربي قد أصدرت بياناً أكدت فيه التزامها بوقف إطلاق النار بناء على الرسالة التي وجهها الرئيس اليمني إلى التحالف.

وأوضح المخلافي أنه تم عقد مجموعة من الاتفاقات على مستوى المحافظات التي تدور فيها المواجهات تحت رعاية قوات التحالف برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة ظهران الجنوب بالمملكة بين ممثلين من الحكومة اليمنية ومن الحوثيين من أجل وقف العمليات القتالية وفك الحصار عن المدن المحاصرة والسماح للمواد الغذائية والأدوية بالدخول إلى هذه المناطق.

وقال المخلافي إن الحكومة قدمت كل ما يمكن "لضمان وقف إطلق النار وتخفيف المعاناة عن شعبنا والتوجه إلى الكويت في ظل أجواء إيجابية على أمل أن يلتزم الطرف الآخر بكل الشروط والاتفاقات التي وقعت".