الميليشيات تخرق الهدنة في ساعتها الأولى في تعز والجوف

أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خرقت وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منتصف ليل الأحد- الاثنين، في محافظتي تعز والجوف.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، في مداخلة مع قناة "العربية"، إنه إذا اتضح أن خروقات الميليشيات للهدنة ممنهجة فإن التحالف سيرد، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستلتزم ضبط النفس قبل أن ترد على خروقات الانقلابيين، محذراً من التمادي في خرق وقف إطلاق النار في اليمن.

ففي تعز، أكدت مصادر عسكرية وشهود عيان أن الميليشيات خرقت الهدنة من خلال القصف المدفعي المتواصل للأحياء الشرقية لمدينة تعز وبعض قرى جبل صبر المطل على المدينة من جهة الجنوب، فيما تتواصل الاشتباكات في الجبهة الغربية وجبهة الضبا.

مصادر المقاومة أكدت أن الميليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة معسكر اللواء 35 الذي تتمركز فيه قوات من الجيش الوطني غرب تعز، كما قصفت أحياء الديم وثعبات والكامب وحيي الدعوة والزهراء شرق المدينة.

وفي محافظة الجوف، اعترضت الدفاعات الجوية لقوات التحالف صاروخاً باليستياً من نوع "توشكا" أطلقته الميليشيات من ضاحية أرحب شمال العاصمة صنعاء في الساعة الأولى من بدء سريان وقف إطلاق النار، وتم تدمير الصاروخ في الجو قبل وصوله إلى الهدف.

وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات تقصف بشكل متواصل مواقع المقاومة والجيش الوطني في مناطق بير الهيب ويبر والوحير في مديرية الغيل، كما تشن هجوماً مستمراً على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية المصلوب المجاورة وفي منطقة العقبة.