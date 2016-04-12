الأمم المتحدة: الهدنة في اليمن "صامدة بشكل عام"

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دي جاريك، الاثنين، أن اتفاق "وقف الأعمال القتالية يبدو صامداً بشكل عام" في اليمن، إلا أنه أشار إلى بقاء "بعض الجيوب التي تشهد أعمال عنف" في البلاد، منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار ليل الأحد- الاثنين.

ووصف بالإشارات المشجعة، قيام منظمة اليونيسيف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة) بإطلاق حملة تلقيح ضد الشلل تشمل 5 ملايين طفل، وبدء أعمال إصلاح شبكة توزيع المياه في صعدة في شمال غرب البلاد بعد إصابتها بأضرار نتيجة القصف.

وذكر أن الأمم المتحدة تطلب من جميع الأطرف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية "بشكل آمن".

وتابع دي جاريك: "رسالتنا واضحة: على كل الأطراف التقيد بوقف الأعمال القتالية بشكل يمكننا على الفور من تكثيف توزيع المساعدات الإنسانية".

وقال أيضاً إن استمرار الهدنة "يعتبر ضرورياً لضمان وجود أجواء إيجابية" لدى استئناف المفاوضات في الكويت في 18 من الشهر الحالي بإشراف الأمم المتحدة.

وشهد اليمن بعض الخروقات من جانب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، الاثنين، في اليوم الأول الذي أعقب تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية، إلا أن الحكومة اليمنية أكدت تمسكها بالاتفاق.