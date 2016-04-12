الرئيس اليمني: نسعى إلى السلام في مفاوضات الكويت

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن الشعب اليمني يحتاج اليوم للسلام والوئام الذي يستحقه بعد معاناة طويلة من الخراب والدمار والحصار على أيدي الانقلابيين، في إشارة إلى مفاوضات السلام التي ستبدأ في الكويت.

وأضاف هادي أننا نتطلع إلى جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للمحتاجين في مختلف المناطق، خاصة محافظة تعز التي عانت الكثير جراء الحصار الظالم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد هادي خلال لقائه المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الوفد الحكومي سيذهب إلى الكويت حاملا هم مجتمع وشعب عانى ويلات الحروب والحصار والدمار الذي فرضته عليه الميليشيات.

من جهته، قال المبعوث الأممي خلال لقائه القوى السياسية اليمنية أن أجندة مفاوضات الكويت ستشمل 5 محاور رئيسية هي: وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين.