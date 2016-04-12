اليمن.. انتهاكات الحوثيين تطال الأطفال

أكدت مصادر حقوقية بمحافظة عمران إلى الشمال من صنعاء أن ميليشيات الحوثي المسلحة ارتكبت 212 انتهاكا حقوقيا ضد الأطفال تحديدا، والمواطنين المدنيين بالمحافظة عموما.

وبحسب تقرير لمنظمة رصد الانتهاكات الحوثية بمحافظة عمران، فإن من ضمن تلك الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي المسلحة 100 انتهاك ضد الطفولة خلال الثلاثة الأشهر الماضية من يناير إلى مارس، وتنوعت بين تجنيد إجباري وقتل وخطف للأطفال.

وأكد التقرير أن تلك الميليشيات المسلحة أقدمت على تجنيد 59 طفلا بشكل إجباري، وتسببوا بمقتل 27 فردا، منهم 21 طفلا دون سن 15 عاما، بعد أن زجوا بهم في معارك مسلحة.

وبحسب التقرير فإن ميليشيات الحوثي المسلحة أقدمت على خطف واعتقال وتهديد 126 فردا من أبناء المحافظة، من بينهم 20 طفلا.

التقرير تضمن مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان بعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المسلحة بمحافظة عمران.

ولفت التقرير إلى أن محافظة عمران جرى إغفالها خلال الفترة الماضية، ولم تتناولها تقارير بعض المنظمات التي قامت بإصدار تقارير عن انتهاكات الحوثيين في مختلف المحافظات.