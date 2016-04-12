اليمن.. مقتل 5 عسكريين في تفجير انتحاري بعدن

قتل خمسة مجندين في الجيش اليمني في عملية انتحارية الثلاثاء في عدن كبرى مدن جنوب اليمن، بحسب مصدر امني اتهم تنظيم القاعدة بالمسؤولية عنها.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "قام انتحاري بتفجير نفسه وسط مجموعة من الجنود الشباب في الجيش كانوا في طريقهم الى قاعدتهم في عدن، فقتل خمسة مجندين واصاب اخرون بجروح".

واوضح ان الانتحاري "ينتمي الى تنظيم القاعدة"، وانه كان يرتدي حزاما ناسفا "وتقدم نحو المجندين مترجلا، قبل ان يفجر نفسه".

وفي شباط/فبراير، قتل 14 جنديا على الاقل في تفجير انتحاري استهدف معسكرا لتدريب المجندين في عدن وتبناه تنظيم داعش.

