ميليشيات الحوثي وصالح ترتكب 169 خرقا للهدنة خلال يومين

قالت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية إن ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح ارتكبت أكثر من 169 خرقا للهدنة خلال أقل من 48 ساعة على بدء سريانها.

وقال العميد صادق سرحان، رئيس المجلس العسكري في تعز وقائد اللواء 22 ميكا، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع ارتكبت أكثر من 80 خرقا للهدنة في تعز حتى مساء الثلاثاء.

وأضاف العميد صادق سرحان خلال تفقده جبهات القتال في المطار القديم واللواء 35 مدرع أن الميليشيات لم تترك للهدنة أي مجال، لافتا إلى أنها من أول لحظة بدأت بالاعتداءات والهجوم على مواقع الجيش والمقاومة والمدنيين.

وأضاف، أن هجمات الميليشيات، تضاعفت منذ بدء سريان الهدنة على ما كانت عليه سابقا.

ووفق مصادر ميدانية فقد توزعت تلك الخروقات بين هجوم وقصف ومحاولات تسلل على مواقع المقاومة وقصف على الأحياء السكنية وحالات قنص واختطافات إضافة إلى التعزيزات للأفراد والتحشيد للآليات .

كما طالبت الميليشيات وعبر مكبرات الصوت من أبناء منطقة بني علي حيفان جنوب تعز بإخلاء منازلهم ومدارسهم تمهيداً لقصفها واقتحامها.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وفي خرق صارخ للهدنة تواصل إحكام حصارها على المدينة من المداخل الشرقية والشمالية ومفرق شرعب الرونة والضباب غربا وتمنع دخول المواد الأساسية والإغاثية والمشتقات النفطية وتقيد حرية التنقل.

وأكدت المصادر مقتل ما لا يقل عن 3 من رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإصابة 7 آخرين، كما قتل أحد المدنيين وأصيب 10 آخرون نتيجة القصف المدفعي على الأحياء السكنية .

وفي ذات السياق اتهمت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، الحوثيين والقوات الموالية لصالح، بمواصلة خرق الهدنة شرق العاصمة لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تجددت اليوم في مديرية "نهم" شرق صنعاء بعد قصف الحوثيين مواقع للمقاومة والجيش الوطني.

وحسب مصادر المقاومة، فقد جرى تسجيل 37 خرقا للهدنة من قبل قوات الحوثي وصالح في المحافظة ولا تزال الخروقات مستمرة.

وجددت ميليشيات الحوثي وصالح خرقها للهدنة بمحافظة مأرب شمال شرقي صنعاء لليوم الثاني على التوالي، لتبلغ عدد خروقاتها في مناطق مختلفة بالمحافظة 9 خروقات.

وقالت مصادر ميدانية إن هجوماً نفذته الميليشيات على مواقع الجيش والمقاومة صباح الثلاثاء بجبهة المخدرة شمال غربي مأرب ما أسفر عن مقتل أحد رجال الجيش والمقاومة وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة .

وكان مسلحو الحوثي وصالح أطلقوا القذائف على مواقع للجيش والمقاومة في مديريات المصلوب والغيل والمتون بمحافظة الجوف، ما أدى إلى مقتل أحد رجال المقاومة وجرح آخر. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن إجمالي الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات في مختلف الجبهات بمحافظة الجوف بلغت 10 خروقات.

وفي البيضاء بوسط اليمن قالت المصادر إن الميليشيات ارتكبت 14 خرقا في جبهات مختلفة وقامت بقصف منازل في منطقة الصومعة، ما أسفر عنه إصابة امرأة بجروح خطيرة.

كما رصدت المصادر وقوع 8 خروقات من قبل الميليشيات في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد و11 خرقا في محافظة الضالع بوسط اليمن.