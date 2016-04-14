أكثر من 100 انتهاك حوثي ضد الصحافة خلال 3 أشهر

كشف تقرير يمني حديث عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 107 حالة انتهاك ضد الإعلام والصحافة والعاملين في هذه المهنة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 " من يناير إلى مارس ".

التقرير الذي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي المستقل أشار إلى 107 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال الربع الاول من عام 2016م تعرض لها اعلاميون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات اعلامية و اعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف، إلى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية.

واستنكر التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون وحالات القتل التي راح ضحيتها 6 اعلاميين خلال الربع الاول من العام 2016 ، ومحاولة اسكات الأصوات التي تنقل الحقيقة للعالم وتفضح ما تقوم به الميليشيات من ممارسات القتل والنهب والتضليل بحق اليمنيين.

ورصد التقرير الانتهاكات التي أعلنتها مؤخرا وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ضد 38 من الصحفيين العاملين لديها حيث شرعت بإجراءات فصلهم من وظائفهم لأنهم يعارضون سياسات الجماعة الحوثية وانقلابها على الشرعية في اليمن، ويأتي ذلك عقب توقيف مرتباتهم خلال الأشهر الماضية ومصادرتها.

ووفقا للتقرير، فقد توزعت انتهاكات الربع الاول للعام 2016م بين 33 حالة اختطاف، و 15 حالة اصابة، و 13 حالة تهديد، و 13 حالة حجب مواقع اخبارية و 12 حالة اعتداء ، و6 حالات قتل و 4 حالات محاولة قتل وغيرها العديد.

صنعاء في المرتبة الأولى

وأشار التقرير الى أن محافظة صنعاء احتلت المرتبة الأولى للانتهاكات بعدد 47 حالة وبنسبة 40 % من اجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة تعز بعدد 33 انتهاكا وبنسبة 31 % .

وحسب التقرير فقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات للصحفيين والاعلاميين بعدد 70 حالة وبنسبة 65.4 % ، ثم نشطاء التواصل الاجتماعي(19 حالة وبنسبة 17.7 %) ، والمؤسسات الاعلامية( 18 حالة وبنسبة 16.8) % .

وما يزال 13 من الصحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي،9 منهم منذ التاسع من يونيو من العام الماضي ويتعرضون للتعذيب، ولا يعلم أهلهم عن مصيرهم حتى الآن.

