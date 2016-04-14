الجراد الصحراوي يهدد اليمن

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أن انتشار الجراد الصحراوي الذي رُصد في مارس الماضي في اليمن يمثّل تهديداً محتملاً للمحاصيل في المنطقة.

ودعت المنظمة في تقريرها الدول المجاورة، كالسعودية وسلطنة عمان، إلى التأهب واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع هذه الحشرات من الوصول إلى مناطق التكاثر في أراضيها.

وظهر سرب واحد على الأقل من الجراد في الساحل الجنوبي لليمن في مارس الماضي، وهي المناطق التي شهدت إعصاري "تشابالا" و"ميغ" في نوفمبر العام الماضي.

كما أشارت المنظمة إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أيضاً في كل من المغرب والجزائر والمغرب وموريتانيا.