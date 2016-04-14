اليمن.. قصف وحصار ونقص أدوية يرافق الهدنة

رغم وصول اللجان المحلية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار إلى تعز، إلا أن الخروقات تتواصل من قبل الميليشيات الانقلابية لليوم الرابع من بدء سريان الاتفاق.

حيث أكدت مصادر المقاومة والجيش الوطني أن هذه الخروقات تركزت في محافظات تعز، حيث ارتكبت الميليشيات أكثر من 175 عملية خرق، تمثلت بقصف الأحياء السكنية ومهاجمة مواقع المقاومة.

وفي محافظتي مأرب والجوف تمثلت الخروقات، بهجمات متكررة للميليشيات ضد مواقع الجيش والمقاومة.

أما في الضالع وشبوة فتمثلت بقصف مواقع المقاومة وقرى المواطنين.

وفي العاصمة صنعاء، سجلت المقاومة أكثر من 50 خرقا، تضمنها هجوم عنيف شنته الميليشيات على مواقع الجيش في جبهة نهم وأسفرت عن مقتل 14 جنديا بينهم ضابط كبير.

من جهته، قال قائد اللواء 141 مشاة، العميد هاشم الأحمر، إن الميليشيات الحوثية خرقت الهدنة في جبهة نهم باستهدافها العميد الركن زيد الحوري أركان حرب اللواء 314 أثناء زيارته لمواقع القتال بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.

وذكر الأحمر أن قوات الجيش ملتزمة بضبط النفس وتحتفظ بحق الرد على أي هجوم للمليشيات. كما أكد جاهزية قوات الجيش للحسم العسكري وتحرير العاصمة صنعاء في حال فشل المفاوضات السياسية المرتقبة في الكويت.

من ناحيتهم، لم يشعر سكان المحافظات التي أعلن فيها وقف إطلاق النار في اليمن بأي تغيير، مع استمرار القصف الذي رافقه نقصُ الغذاء والدواء وما يعاني منه السكان منذ أشهر بسبب حصار الميليشيات والمخلوع صالح، خاصة محافظة تعز المنكوبة.

وذكرت مصادر محلية أن هناك صعوبات كبيرة تواجه وصول المساعدات الإنسانية التي من المفترض أن تدخل المناطق المتضررة والتي يتم الاتفاق عليها.

ويقول سكان تعز إن الهدنة التي كانوا يعوّلون عليها لتخفيف معاناتهم خذلتهم، لأن قصف الانقلابيين مستمر والمستشفيات تكتظ بالجرحى والقتلى والمواد الغذائية شحيحة.