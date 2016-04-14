في اليوم الرابع من الهدنة.. اشتباكات في تعز ونهم

في اليوم الرابع من الهدنة، تستمر الخروقات والاشتباكات على عدد من جبهات اليمن في وقت نعت فيه هيئة أركان الجيش اليمني العميد الركن زيد الحوري، بعد مقتله إثر هجوم على مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء.

وفي محافظة تعز، اندلعت اشتباكات في الجبهة الغربية من المدينة، وتحديدا عند محيط اللواء 35 بعد هجوم من قبل الميليشيات عليها.

مصادر من المقاومة أضافت أيضا أن الاشتباكات اندلعت في منطقة ذباب، جنوب غربي المحافظة، مع قصف متبادل بين المقاومة والميليشيات.

وفي جبهة نهم، شمال شرقي صنعاء، نعت هيئة الأركان العامة للجيش اليمني مقتل أركان حرب اللواء 314 العميد الركن زيد الحوري، بعد استهداف ميليشيات الحوثي لمواقع الجيش أثناء تفقدهم للقوات وتثبيتهم الهدنة، مما أسفر أيضا عن مقتل 13 آخرين من أفراد الجيش والمقاومة الشعبية.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم المقاومة في صنعاء عبد الشندقي أن الميليشيات أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة لمواصلة الخروقات ومحاولة التقدم على الأرض.

من جهته، أكد قائد اللواء 141 العميد هاشم الأحمر، على جاهزية قوات الجيش للحسم العسكري والسيطرة على العاصمة صنعاء في حال فشلت المفاوضات في الكويت، مشيراً إلى أنهم في انتظار توجيهات القيادة.

جاء ذلك بالتزامن مع وصول اللجان المحلية لمراقبة خروقات وقف إطلاق النار إلى مناطقها ليل أمس. وبحسب مصدر في اللجان، فإنها ستلتقي أعضاء بممثلين عن أطراف النزاع والقادة الميدانيين اليوم، للتنسيق معهم لممارسة مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار.

وتتوزع هذه اللجان في محافظات تعز والبيضاء والضالع ومأرب وشبوة والجوف. كما تجرى اتصالات مكثفة من المبعوث الأممي مع أطراف الصراع للحد من الخروقات تمهيدا للحوار في الكويت المتوقع عقده في 18 أبريل الحالي.