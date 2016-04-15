الجيش والمقاومة اليمنية يستعيدان عاصمة لحج من القاعدة

أعلن مسؤول عسكري يمني أن قوات مدعومة بطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للتحالف تمكنت من استعادة مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج من مقاتلي تنظيم القاعدة بعد معركة صباح الجمعة.

وذكر المسؤول أن قوات حكومية بدأت هجومها مع شروق الشمس، ونجحت بعد ضربات جوية ومعارك عنيفة استمرت ساعات عدة في انتزاع المدينة.

واشترك في الحملة قوات من الجيش والمقاومة في حملة عسكرية ضخمة شارك فيها المئات من الجنود والعشرات من المدرعات، مشيراً إلى أنه تم تطهير الحوطة من المتطرفين، وقتل وجرح العشرات منهم، كما تم أسر نحو 48 منهم.