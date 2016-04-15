اليمن.. المتمردون يواصلون خرق الهدنة في تعز

واصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، لاسيما في تعز، انتهاكاتها للهدنة التي أعلنت قبل خمسة أيام تمهيداً لمحادثات سلام تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة.

فما أشبه يوم تعز بأمسها.. ففي تلك المدينة لا صوت يعلو على صوت الرصاص والمدافع رغم سماع سكانها عن هدنة يفترض أن تكون في يومها الخامس.

ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تواصل قصف المدينة وتدميرها هذه المرة تحت مسمى خروقات لهدنة أعلنت عنها الأمم المتحدة كبادرة تؤكد حسن نوايا الأطراف المشاركة في محادثات الكويت المقررة في 18 من الشهر الجاري.

اشتباكات عنيفة شهدتها الجبهة الغربية من المدينة، وتحديداً محيط اللواء 35 الذي تحاول الميليشيات السيطرة عليه.

خروقات الميليشيات التي تسجل بالعشرات يومياً والمعارك تقف عائقاً أمام محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق متضررة كان يرى سكانها في الهدنة بارقة أمل.

هدنة استغلتها الميليشيات كسابقاتها في السعي وراء المزيد من المكاسب على الأرض، واللجان المحلية لمراقبة وقف إطلاق النار انتشرت في بعض المحافظات على أمل أن تنجح في الأيام المتبقية قبل محادثات الكويت في إسكات صوت الرصاص وإنهاء معاناة مدن مثل تعز.