قتيل وجرحى بانفجار سيارة مفخخة أمام الخارجية في عدن

أفاد مسعفون بأن شخصاً واحداً على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون ظهر اليوم، إثر تفجير مجهولين سيارة مفخخة، تم ركنها بالقرب من مبنى وزارة الخارجية في حي ريمي بمديرية المنصورة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من موقع الانفجار، وهرعت سيارات الإسعاف. كما تسبب الانفجار بهروب المئات من المصلين من مسجد قريب يقع في المكان.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثة قتيل وعدداً من الجرحى.

وكانت مواجهات قد اندلعت، أواخر مارس، بين القوات اليمنية ومقاتلين من تنظيم القاعدة في عدن، بينما كثف التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، غاراته الجوية على مواقع المتطرفين جنوب اليمن.

وذكر مسؤول عسكري أن المعارك بين القوات المدعومة من التحالف العربي تركزت في منطقة المنصورة في عدن كبرى مدن الجنوب، التي تشهد مواجهات متكررة بين الجانبين منذ منتصف مارس.