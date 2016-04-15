هادي: سنبحث في الكويت إنهاء الانقلاب

أوضح الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، خلال كلمة له أمام مؤتمر القمة الإسلامية بمدينة اسطنبول التركية، أن وفداً من حكومته سيتجه، الاثنين المقبل، إلى مشاورات السلام في الكويت، لبحث آليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ممثلاً بالقرار الأممي 2216 بشأن اليمن، رغم مماطلة الانقلابيين في تنفيذه.

وتابع هادي قائلاً إنه سيتم خلال المباحثات الأممية بحث إنهاء الانقلاب، وتسليم السلاح، وانسحاب الميليشيات المسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة، والعودة للحوار السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أجمع عليه اليمنيون.