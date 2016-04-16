الحوثيون: السلاح الثقيل يجب أن يكون في يد الدولة

أعلن الناطق الرسمي باسم ميليشيات الحوثي، محمد عبدالسلام، في إقرار هو الأول من نوعه، أن السلاح الثقيل يجب أن يكون بيد الدولة، مؤكداً أن ذلك مثبت في مخرجات الحوار الوطني.

وفي تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية، انتقد عبدالسلام المواقف الإيرانية، وقال إن توظيف طهران لما يجري في اليمن ضمن صراع المنطقة ليس مقبولاً من أحد، موضحاً أنه لا يوجد لطهران أي دور فيما وصفه بقرار الحوثيين السيادي.

كما اعتبر أن الحوثيين ليسوا أدوات بيد أحد، وأن التصريحات الإيرانية عن أن صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة التي تتبع لطهران لم تكن موفقة.

كذلك أشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أن التفاهمات التي تمت مع السعودية كانت تفاهمات جيدة.