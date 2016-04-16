ميليشيات الحوثي وصالح تخرق هدنة تعز وتهاجم "اللوء 35"

أفاد مراسل قناة "العربية" في تعز أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خرقت اليوم السبت وثيقة وقف إطلاق النار التي وقعها ممثلون عن أطراف الصراع في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وذلك من خلال مهاجمة مقر "اللواء 35" في منطقة المطار القديم قرب تعز وقصف حي ثعبات من مواقع الميليشيات في مديرية صالة شرق المدينة، بالإضافة لقصف مواقع المقاومة في منطقة الشقب شرق جبل صبر، الذي يطل على المدينة من جهة الجنوب.

وأكدت مصاد المقاومة وشهود عيان أن الطريقين اللذين اتُفق على فتحهما لا يزالان مغلقين، وهما الطريق الرابط بين تعز وصنعاء من جهة الشرق، والطريق الرابط بين تعز والحديدة من جهة الغرب.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت مصادر في تعز قد أكدت لقناة "العربية" أن اللجنة المحلية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار في المحافظة اتفقت مع ممثلين عن الأطراف على البدء بتثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار.

وبحسب المصادر، فقد تم الاتفاق على تثبيت وقف النار في الجبهات المحيطة بمدينة تعز ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (11 غرينتش)، وفتح الطريقين الرئيسين الرابطين بين تعز وصنعاء من جهة الشرق، وتعز والحديدة من جهة الغرب، وشارع جمال الرابط بينهما وسط المدينة.

وأكد مصدر في اللجنة لقناة "العربية" أنه تم الاتفاق أيضاً على أن يسلم كل طرف كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين إلى اللجنة.