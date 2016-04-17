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عشية انطلاق مباحثات الكويت.. الحوثيون يُفشلون الهدنة

المصدر: دبي- قناة العربية
وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي
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حذر مجلسا تنسيق المقاومة والعسكري في تعز ميليشيات الحوثي وصالح من أي إخلال بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه.

في غضون ذلك، أكدت مصادر المقاومة الشعبية أن جميع محاولات تثبيت وقف النار في تعز وغيرها من الجبهات باءت بالفشل خلال الساعات الماضية نتيجة الخروقات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في تعز ومأرب وصنعاء.

بدوره، قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، إنه إذا سلم الحوثيون سلاحَهم فسيكونون شركاء في العملية السياسية، لافتا إلى ضرورة تسليم مقرات الدولة التي استولوا عليها، مؤكدا رفض وجود أي جماعات مسلحة خارج القانون.

وشدد المخلافي على أنه لن يتم استثناء أو إقصاء أحد في العملية السياسية بمن فيهم الحوثيون.

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