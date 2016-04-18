المخلافي: أتينا الكويت من أجل حقن الدماء في اليمن

في حين تواصل ميليشيات الحوثي خرق الهدنة قبيل ساعات من انطلاق محادثات الكويت، عبر قصفها الأحياء السكنية في تعز ومواصلة حصار المدينة، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الوفد الحكومي جاء إلى الكويت لإجراء مشاورات مع ممثلي الانقلابيين من أجل إحلال السلام في اليمن.

وأوضح المخلافي أن الاتصالات لا تزال مستمرة لإقناع ممثلي الانقلابين بالمشاركة حيث لم يعرف حتى الآن مدى جديتهم في الحضور إلى المحادثات. وقال: "إننا باقون في الكويت حتى تعقد المشاورات من أجل حقن دماء اليمنيين".

في المقابل، قصفت الميليشيات الأحياء السكنية في تعز، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط قذائف الهاون على أحياء وسط وشرق تعز. فيما تشهد بعض الجبهات اشتباكات متقطعة خاصة في منطقة الوازعية بمحافظة تعز ومديرية المتون بمحافظة الجوف بعد استهداف الميليشيات لمواقع تحت سيطرة المقاومة والجيش الوطني.