ميليشيات الحوثي تعتدي على طالبات جامعة صنعاء

في واقعة لاقت استياء شعبيا واسعا قامت ميليشيات الحوثي الانقلابية بالاعتداء على طالبات في جامعة صنعاء، وذلك عقب اقتحامها الاثنين كلية الإعلام بأربعة أطقم ومدرعة.

وقالت مصادر طلابية إن الميليشيات فرقت وقفة احتجاجية لطالبات كلية الإعلام تندد بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة الثورية للحوثيين في الجامعة.

وحسب المصادر فإن الميليشيات اعتدت على طالبات الكلية ولاحقتهن وسهلت لطالبات أخريات يتبعن للميليشيات بالاعتداء على المتظاهرات.

ورفضت عمادة كلية التربية والإعلام بصنعاء القرارات الحوثية الأخيرة ولا تزال مضربة عن التدريس بالكليتين.

وأصدرت جماعة الحوثي قرارات بتغيير عمداء كليتي التربية والإعلام من المحسوبين عليها، وهو ما رفضه مجلس كليتي التربية والإعلام.

وكانت نقابة هيئة التدريس ونقابة العاملين بجامعة صنعاء قد أكدت قبل أيام استمرار تعليق العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة الذي بدأ الأسبوع الفائت على خلفية قيام نائب وزير التعليم العالي "المكلف" بإقالة رئاسة الجامعة وإصدار تكليفات لرئيس جامعة صنعاء ونائبين له وصفت بغير الدستورية .

وجدد البيان الصادر عن النقابتين رفض التكليف الذي قضى بتغيير قيادة الجامعة واستبدالها بقيادات حوثية وذلك لعدم شرعيته وقانونيته.