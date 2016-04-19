الانقلابيون يغتالون 25 معارضاً في محافظة يمنية واحدة

كشف تقرير حقوقي عن قيام الميليشيات باغتيال وإعدام 25 معارضاً في محافظة يمنية واحدة، وذلك خلال الأشهر الثمانية الماضية.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ارتكبت أكثر من 1477 جريمة وانتهاك في محافظة إب وسط اليمن خلال الفترة ما بين 15 آب/أغسطس 2015 وحتى 15 نيسان/إبريل 2016.

وبحسب التقرير الصادر عن وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للمقاومة بمحافظة إب، فإن الجرائم والانتهاكات تنوعت بين القتل والتصفية خارج القانون والاختطافات، إضافة إلى مداهمات واقتحام وتدمير منازل خلال الفترة المحددة، حيث توزعت على جميع مديريات المحافظة العشرين.

كما ذكر أن جرائم الاختطاف كانت هي الرقم الأكبر في عدد الجرائم والانتهاكات والتي بلغت بموجب هذه الإحصائية 466 حالة اختطاف وإخفاء قسري، تلتها جرائم النزوح بعدد 244 أسرة نازحة ومشردة، والتي تسبب فيها القصف العشوائي لقرى الشعاور والأهمول وقرى بعدان والشعر.

وأشار التقرير إلى أن نحو 117 جريمة قتل وشروع بالقتل في صفوف المدنيين توزعت بين 86 حالة قتل منها 8 نساء و5 أطفال، بالإضافة إلى 31 حالة شروع بالقتل، وأصيب 83 مدنياً برصاص الميليشيات في الفترة نفسها.

فيما بلغت جرائم التصفية الجسدية والإعدامات بحق معارضي الانقلاب 15 حالة، إضافة إلى 10 عمليات اغتيال لقيادات سياسية وأمنية وخطباء وقيادات مجتمعية.

كذلك أوضح حجم عمليات المداهمات للمنازل والمحلات التجارية والمؤسسات والتي بلغت ما يقارب 186 عملية توزعت بين 151 منزلا و15 محلاً تجارياً و7 مؤسسات طبية و8 مؤسسات خيرية و5 مؤسسات تعليمية.

وبيّن التقرير أيضاً عمليات الاعتداء التي مارسها المتمردون على منازل معارضي الانقلاب والتي بلغت 55 حالة توزعت بين تفجير منازل بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى تفخيخ عدد آخر وإحراق منازل واحتلال أخرى.