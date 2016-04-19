بان كي مون يحض على بدء المفاوضات اليمنية بدون تأخير

حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على بدء مفاوضات الكويت حول النزاع اليمني "بدون مزيد من التأخير"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث إن بان كي مون "يحض جميع الأطراف المفاوضين على التحاور بنية سليمة" مع الوسيط الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد "بحيث تبدأ هذه المفاوضات بدون مزيد من التأخير".

وفي سياق متصل، علمت قناة "العربية" من مصادر دبلوماسية غربية في الكويت أن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وجهوا رسالة الى وفد الانقلابيين طالبوهم بسرعة الحضور الى مشاورات الكويت وطرح كافة المخاوف والقضايا التي يريدون طرحها على طاولة البحث في لقاء الكويت.

وأوضحت المصادر أن السفير الصيني لدى اليمن قام بنقل الرسالة الى أعضاء فريق الحوثيين والمخلوع صالح مؤكدين تفهمهم لمخاوف الانقلابيين، وأكدوا أن أي مخاوف يحملونها تطرح في لقاء الكويت .