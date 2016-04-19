الحكومة اليمنية: الانقلابيون يستهترون بعملية السلام

أصدر وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت بياناً جاء فيه أن الحكومة تجاوبت مع جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، حرصاً منها على إنهاء معاناة الشعب اليمني من الحرب التي فرضها الانقلابيون .

وأبدت الحكومة حسن نيتها بالتزامها وقف النار بتاريخ 10 أبريل، تمهيداً لإجراء المشاورات رغم عدم التزام الطرف الآخر بالهدنة.

وفيما التزمت الحكومة بحضور وفدها في الموعد المحدد لمشاورات الكويت على خلاف الحوثيين، الذين لم يحضروا بعد مواصلين المماطلة كما في مواقف سابقة، تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الانقلابيين لاستهتارهم بعملية السلام.

كما أكد بيان الحكومة الالتزام بمقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، وبالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.