الميليشيات تواصل خروقاتها في مختلف المحافظات اليمنية

قالت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، إن مسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح خرقوا اتفاقا لتثبيت إطلاق النار بعد ثلاث ساعات من توقيع الطرفين عليه.

وذكرت المصادر أن القوات الموالية للحوثيين وصالح قصفت بالأسلحة المتوسطة مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مديرية عسيلان بالمحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى إصابة أحد أفراد اللواء 22 ميكا في الكتف، في حين اكتفت قوات الجيش والمقاومة بالرد على مصدر النيران.

وفي السياق ذاته، صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف هجوماً عنيفاً شنه مسلحو الحوثي وقوات المخلوع صالح، الأربعاء، على مواقعهما في المحافظة، في خرق مستمر لعملية وقف إطلاق النار التي بدأت في العاشر من الشهر الجاري.

وقال مصدر محلي إن القوات الموالية للحوثيين وصالح حاولت التقدم باتجاه مواقع قوات الجيش والمقاومة في مديرية الغيل، جنوبي محافظة الجوف، قبل أن تتراجع بعد أن جوبهت بمقاومة عنيفة.

وذكر المصدر أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر كبيرة في الأوراح والمعدات.

وفي تعز جنوب غربي البلاد، أوضحت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي وصالح شنت هجوما على مواقع المقاومة في السجن المركزي بالضباب غرب المدينة في استمرار لخرق الهدنة.

ولفتت المصادر إلى مقتل وجرح عدد من مسلحي الحوثي في ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف العربي على عدة مواقع بمحافظة تعز، وذلك ردا على خروقات الحوثيين.

وإلى ذلك، وصلت إلى جبهتي نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح كخرق جديد ومستمر للهدنة من قبل الميليشيات.

وقالت مصادر ميدانية إن 8 عربات BMB وصلت جبهة نهم بعد أن استقدمتها ميليشيات الحوثي وصالح من صنعاء.

وأضافت المصادر أن عربتين نوع BTR.وصلتا إلى جبهة صرواح غرب مأرب برفقة عدد من الأطقم العسكرية في الوقت ذاته كتعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح قادمة من صنعاء مستغلة التزام الجيش والتحالف والمقاومة بالهدنة.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر في المقاومة الشعبية إن الحوثيين وصالح حشدوا، الأربعاء، قوة كبيرة إلى تخوم مناطق في محافظة لحج جنوبي اليمن.