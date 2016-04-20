اليمن.. وفد الانقلابيين يغادر صنعاء متوجهاً إلى الكويت

غادر وفد الانقلابيين الحوثيين صنعاء، ووصل مسقط على متن طائرة عمانية، في طريقه إلى الكويت للمشاركة في المفاوضات الرامية إلى تسوية سياسية في اليمن.

وكان من المقرر أن تنطلق مشاورات الكويت صباح الاثنين الماضي قبل أن يرفض وفد الحوثيين والمخلوع صالح الحضور.

وكان سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قد وجهوا رسالة إلى وفد الانقلابيين طالبوهم فيها بسرعة الحضور إلى مشاورات الكويت وطرح كافة المخاوف والقضايا التي يريدون طرحها على طاولة البحث في لقاء الكويت.

وقام السفير الصيني لدى اليمن بنقل الرسالة إلى أعضاء فريق الحوثيين والمخلوع صالح مؤكدا تفهمه لمخاوف الانقلابيين، مشيرا إلى أن أي مخاوف يحملونها تطرح في لقاء الكويت.