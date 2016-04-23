الجيش اليمني يحرر زنجبار من سيطرة القاعدة

شنت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين من تنظيم القاعدة التي يسيطر عليها لأكثر من عام، وفقا لقناة "العربية" السبت.

وأفاد مراسل "العربية" أن الحملة المعززة بمدرعات ودبابات وبغطاء جوي من مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي نجحت في دخول مدينة زنجبار بعد معارك عنيفة قتل خلالها العشرات من عناصر التنظيم المتطرف.

ووردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى من مسلحي القاعدة علي أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغطاء ومساندة طيران التحالف.

ويأتي الهجوم ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي أقرتها اللجنة الأمنية العليا.