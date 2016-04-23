تبادل أسرى بين ميليشيات صالح والحكومة اليمنية

تبادلت الحكومة اليمنية وميليشيات المخلوع صالح مجموعة من الأسرى يوم الخميس في العاصمة صنعاء.

وقد تمت صفقة تبادل الأسرى هذه بوساطة قبلية، وشملت 121 أسيرا من بينهم 71 من مسلحي الحوثي وخمسون جنديا من قوات الحكومة اليمنية.

وجاءت هذه العملية قبيل انطلاق مفاوضات السلام اليمنية في الكويت برعاية الأمم المتحدة، والتي كان من المفترض أن تبدأ مطلع هذا الأسبوع ولكن مماطلة ميليشيات وفد الحوثي أدت إلى تأخيرها.

في وقت سابق أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بياناً عن التحالف جاء فيه أن "قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن استعادت تسعة محتجزين سعوديين وسلمت مئة وتسعة من اليمنيين ممن تم القبض عليهم في مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية.

