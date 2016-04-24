اليمن..الجيش والمقاومة يطردان "القاعدة" من مدينة المكلا

أفاد مراسل قناة "العربية" في اليمن بأن الجيش والمقاومة دخلا مدينة المكلا في حضرموت بعد طرد مسلحي تنظيم القاعدة المتطرف منها.

وكانت قوات الجيش اليمني قد شنت عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين من تنظيم القاعدة التي يسيطر عليها لأكثر من عام، وفقا لقناة "العربية" أمس السبت.

كما أفاد مراسل "العربية" أن الحملة المعززة بمدرعات ودبابات وبغطاء جوي من مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي نجحت في دخول مدينة زنجبار بعد معارك عنيفة قتل خلالها العشرات من عناصر التنظيم المتطرف.

ووردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى من مسلحي القاعدة علي أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغطاء ومساندة طيران التحالف.