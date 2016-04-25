الجيش والمقاومة يستعيدان مواقع استراتيجية في حضرموت

تمكن الجيش الوطني والمقاومة من تحرير معسكر الأدواس وميناء الضبة ومطار الريان وقيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد عملية تحرير المكلا العميد فرج سالمين قوله إن الجيش تحرك في اتجاهيين: الأول لتحرير مطار الريان الذي تم الاستيلاء عليه ودحر قوى الإرهاب، والثاني لتحرير ميناء الضبة النفطي شرق مدينة الشحر وتم الاستيلاء عليه.

كما أشار إلى أن قوة عسكرية تحركت اليوم نحو مدينة المكلا وتمكنت من السيطرة على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية، ما أسفر عن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية.

ويجري تمشيط المكلا والأحياء السكنية المجاورة لها.